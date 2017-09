Bayern : Klopp donne son avis sur l'éviction d'Ancelotti

"Il n'y a plus grand-chose dans ce business qui puisse encore me surprendre, a déclaré le coach de Liverpool . J'ai vu le match face au PSG. Les qualités individuelles peuvent décider de l'issue des matchs et ce soir-là, c'était le cas. Mais je ne pense pas que la direction du Bayern a pris cette décision seulement à cause de ce match. Carlo est un manager très expérimenté mais parfois, l'assemblage ne se fait pas. Il n'a pas perdu toutes ses qualités en un soir. Si Carlo souhaite continuer, c'est certain qu'il trouvera un autre club."