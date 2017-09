OL : Aulas juge le Genesio-bashing injustifié

"Je ne sais pas pourquoi un tel bashing anti-Bruno. Certaines personnes ne comprennent pas la situation parce qu'ils ne sont pas à l'entraînement, au coeur du club au quotidien, a-t-il assuré. Il y a une petite frange des supporters qui expriment des insatisfactions. On les écoute et on analyse pour savoir ce qui peut être pris en compte", a-t-il expliqué. Il relativise néanmoins le mauvais début de saison : "On a le plus grand total de points en championnat depuis 2011-12. Nous sommes à 12 points avec une seule défaite à Paris. On est deuxièmes en Europa League avec deux points de retard. On a toutes les possibilités après ce match de se qualifier. Ce bashing n'est donc pas justifié."Le patron rhodanien estime que les progrès sont déjà visibles : "Il y a une qualité de jeu qui s'améliore de match en match avec, c'est vrai, un manque de résultats, comme hier, liés à des faits de jeu, des erreurs d'inattention ou des consignes qui ne sont pas respectées. C'est un paradoxe qui ne doit pas faire oublier la réalité, à savoir que nous avons une très bonne équipe." Et de conclure : "Les gens demandent un coach étranger, c'est la mode car quelques médias en parlent. On a vu que le Bayern, avec des moyens très supérieurs à ceux de l' OL , avait perdu 3 à 0 à Paris. On a vu aussi que dans d'autres clubs la stratégie d'avoir un coach étranger n'était pas forcément la meilleure."