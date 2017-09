Chine : Ancelotti déjà approché ?

Selon les informations de SFR Sport 1, le club chinois du Tianjin Quanjian aurait d'ores et déjà demandé un entretien avec Ancelotti. Le club d' Axel Witsel Alexandre Pato et Anthony Modeste est actuellement entraîné par Fabio Cannavaro mais ce dernier est annoncé avec insistance au Shanghai SIPG. Reste désormais à savoir si l'ancien coach du PSG, du Real Madrid et du Bayern Munich acceptera de relever ce nouveau challenge en Chine.