France

Allemagne

Angleterre

Espagne

Le quotidien L'Equipe consacre sa "Une" au choc opposant le PSG aux Girondins de Bordeaux ce samedi en Ligue 1. Les deux dernières équipes invaincues de notre championnat se retrouvent au Parc des Princes pour un duel prometteur (17h00).Selon les dernières informations de Bild, Thomas Tuchel se trouverait actuellement à Munich pour régler les derniers détails de son arrivée au Bayern. Même si Willy Sagnol assure l'intérim après le licenciement de Carlo Ancelotti cette semaine, l'ancien coach du Borussia Dortmund devrait bien succéder à l'Italien.Sergio Agüero fait la "Une" du Mirror et de plusieurs tabloïds britanniques ce samedi après son accident de voiture dans un taxi à Amsterdam. Même s'il a donné des nouvelles rassurantes sur son état de santé, l'international argentin devrait être absent des pelouses de Premier League durant plusieurs semaines.Alors que le quotidien As consacre une partie de ses colonnes à Marco Asensio , Sport décortique la méthode Valverde. Le technicien du Barça, arrivé cet été en Catalogne, laisse une certaine liberté tactique à son vestiaire et cela semble porter ses fruits.