"J'en ai parlé avec le président et le directeur sportif. J'ai eu Samir presque tous les jours au téléphone, et ça s'est fait. Je suis super content, on se connait depuis 15 ans, aujourd'hui on évolue ensemble et ça fait plaisir (...) Pour Ben Arfa ? J'en ai parlé avec le président, mais il n'était pas trop intéressé. C'est dommage, ça aurait été marrant qu'il vienne aussi", a confié l'ancien international tricolore.