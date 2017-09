PSG : avec Kimpembe, Di Maria et la MCN contre Bordeaux ?

Remplaçant cette semaine contre le Bayern Munich (3-0) en Ligue des Champions comme depuis un certain PSG -ASSE le 25 août dernier, l'international argentin devrait retrouver sa place dans le onze de départ d' Unai Emery contre les Marine et Blanc. Le technicien espagnol va effectuer deux ou trois retouches en l'absence de Thiago Motta qui sera ménagé. Di Maria devrait ainsi évoluer au poste de milieu relayeur sur le côté gauche dans un 4-3-3 qui devrait se transformer en 4-2-3-1 lors des phases offensives avec un Argentin positionné en meneur de jeu avec Neymar , Cavani et Mbappé à ses côtés.Areola - Dani Alves ou Meunier, Thiago Silva (c), Kimpembe, Kurzawa - Verratti, Rabiot, Di Maria - Neymar, Cavani, Mbappe.