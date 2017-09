PSG : le vrai salaire de Dani Alves révélé ?

Alors que la presse anglaise évoquait cet été un possible salaire de 14 millions d'euros par an, soit l'équivalent ou presque de ce que touche son compatriote Thiago Silva , le journal Le Parisien nous informe ce samedi que ce chiffre aurait été clairement surestimé. L'ancien joueur du Barça toucherait en réalité 700 000 euros brut par mois, soit 8,4 millions par an au PSG. On est bien loin du salaire de Neymar qui percevrait près de 37 millions d'euros par an.