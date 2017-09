OM : Germain n'a pas oublié son passage à Nice

"Je sortais d'une saison où j'avais joué la moitié des matchs avec Jardim. J'avais envie d'un challenge où je pouvais jouer, où je pouvais devenir important dans un collectif, être efficace et marquer des buts. J'ai dû faire 38 matchs titulaires, marqué une quinzaine de buts et délivré six passes décisives. C'était l'une des meilleures saisons du club, avant le résultat de la saison dernière. J'avais beaucoup progressé", a reconnu l'attaquant olympien lors d'une interview pour La Provence.