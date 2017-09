Match Manchester United - Crystal Palace en direct

Manchester United Crystal Palace A venir

Tombeur en C1 du CSKA Moscou, Manchester United affronte à Old Trafford Crystal Palace à l'occasion de la 7e journée de Premier League . Deuxième du classement avec le même nombre de points que Manchester City , le club de José Mourinho ne doit faire qu'une bouchée des Eagles de l'ancien Parisien Yohan Cabaye . Derniers, les joueurs de Roy Hodgson ont subi six défaites en six rencontres et n'ont pas encore trouvé le chemin des filets.