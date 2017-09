Bundesliga : Dortmund continue sa belle série

Le Borussia M'gladbach s'est quant à lui imposé face à Hanovre (2-1), l'Eintracht Francfort a vaincu Stuttgart (2-1) et Wolfsbourg et Mayence se sont séparés sur un nul (1-1). Au classement, le BVB prend temporairement cinq points d'avance sur Hoffenheim, et six sur le Bayern.