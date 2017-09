"C'est vrai, il y a eu des discussions. C'est le champion de France, c'est un grand club français. C'est toujours flatteur d'attirer des écuries comme celle-ci, a-t-il indiqué à la chaîne de télévision. Après, ça ne s'est pas fait. Je suis focalisé sur Toulouse pour le moment. Je n'y ai pas prêté attention. J'ai décidé de rester parce que je pense avoir encore le besoin de grandir, de m'affirmer dans mon club. Je me suis dit qu'une année en plus, au minimum, c'était pas mal, pour franchir un cap, devenir un vrai taulier de cette équipe et réaliser une belle saison avec les objectifs qu'on a."