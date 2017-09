"Les supporters de l'OM sont très exigeants. Ils vivent pour leur équipe de foot. On a la chance de jouer à Marseille et d'avoir ce 'pouvoir' d'influer un peu sur le quotidien des Marseillais. On sait que si on gagne le dimanche, ils passeront une bonne semaine. Ils ont envie qu'on fasse mieux, c'est normal car on est dans un grand club", a-t-il expliqué au quotidien. Et de poursuivre : "En Autriche, c'était encore incroyable. Ils étaient là en nombre, et on sent qu'ils nous soutiennent. Il suffit d'un match ou deux pour que ça reparte. Je sais que tout prend des proportions énormes ici, mais il ne faut pas s'enflammer quand on gagne un match, et ne pas tout jeter quand on perd. On fera tout, en tout cas, pour qu'ils soient fiers de nous. Et j'espère qu'ils seront très heureux en fin de saison et qu'on sera fier de nous et de l'ambiance avec les supporters."