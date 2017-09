Premier League : le gros coup de Man City contre Chelsea !

Privés de Sergio Agüero , les Citizens de Josep Guardiola ont fait la différence à Stamford Bridge grâce à Kevin De Bruyne (67e), sur un service de Gabriel Jesus . Toujours invaincue (six victoires, un nul), la formation mancunienne reprend la tête du classement, avec 19 points et une meilleure différence de buts que les Red Devils. Quatrième, le champion en titre subit son deuxième revers de la saison et pointe déjà à six unités de la première place.