Ligue 1 : Amiens - Lille reporté, Nantes sur le podium

Le match entre Amiens et Lille , joué ce samedi soir au stade de la Licorne, a été interrompu définitivement après que la barrière de la tribune visiteurs ait cédé et ainsi provoqué la chute de dizaines de supporters lillois, écrasés par leurs camarades sur le sol. Fodé Ballo-Touré venait alors d'ouvrir le score pour le LOSC à la 15e minute de jeu. Le dernier bilan fait état de 23 blessés légers et 6 blessés graves. Dans le même temps, quatre rencontres se disputaient pour le compte de la 8ème journée de Ligue 1 Nantes a réalisé la bonne opération de la soirée en s'imposant face à Metz (1-0) grâce à Sala (3e). Les Canaris montent ainsi sur la troisième marche du podium. De son côté, Dijon a arraché le nul face à Strasbourg (1-1). Kwon (78e) a marqué le but des Dijonnais et Terrier (90e+2) a marqué celui des Alsaciens. Caen est allé gagner à Rennes (0-1) à l'aide d'un but de Bensebaini contre son camp (34e). Enfin, Guingamp et Toulouse ont concédé le match nul (1-1). Thuram a ouvert le score pour les Bretons (1e) avant l'égalisation de Somalia (40e). Les résultats du soir : Dijon 1-1 Strasbourg / Guingamp 1-1 Toulouse / Nantes 1-0 Metz / Rennes 0-1 Caen / Amiens 0-1 Lille (arrêté).Par Antoine Merminod (iDalgo)