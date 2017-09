"L'équipe niçoise compte de grands joueurs, c'est une équipe complète, qui joue, c'est la marque de fabrique de son coach ( Lucien Favre ). Devant, il y a des joueurs rapides et puissants. On y va aussi avec nos armes, il faut avoir confiance en nous. On a également de grands joueurs, on peut avoir une équipe de qualité, on l'a montré lors de nos trois victoires consécutives (Konyaspor, Amiens, Toulouse ) et surtout face à Toulouse à domicile. Il faudra montrer ce visage-là, y compris dans un contexte difficile", a-t-il notamment déclaré aux médias présents.