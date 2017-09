"C'est un gros coup derrière la tête. On a été trop respectueux de notre organisation, et trop discipliné. On a été beaucoup trop attentistes sur le plan défensif, a déclaré le coach aquitain sur Canal +. Je trouve que l'on a fait de bonnes choses dans l'organisation, on est souvent allés dans la défense de Paris, on a des stats techniques qui sont bonnes, mais comme le Bayern cette semaine qui en prend trois. Nous c'est encore plus, et on limite la casse en ne prenant que -4 au goal-average. On va dire que nous avons sauvé l'honneur et que nous avons fait match nul en seconde mi-temps."