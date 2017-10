Catastrophe à Amiens, Neymar et Cavani passent un accord... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

ESPAGNE

ANGLETERRE

ITALIE

En couverture, l'Equipe revient évidemment sur la catastrophe qui a eu lieu au Stade de la Licorne hier soir, durant le match Amiens- Lille , qui a été arrêté. Lors de l'ouverture du score du LOSC à la 15e minute de jeu, une barrière dans la tribune garnie de Lillois a cédé, faisant 29 blessés, dont cinq graves. Le quotidien titre "Inacceptable" sur une photo impressionnante de l'incident. Une enquête pour "blessures involontaires" a été ouverte pour faire la lumière sur ce dossier.En Espagne, le quotidien Marca consacre sa couverture à Neymar et Cavani, qui s'enlacent juste après le pénalty inscrit par le Brésilien, hier après-midi contre Bordeaux (6-2). C'est bel et bien Neymar qui a pris ses responsabilités contre les Girondins, avec l'aval de Cavani. En effet, le journal espagnol indique que les deux joueurs ont trouvé un arrangement, et qu'un roulement va avoir lieu. Les tensions sont donc terminées ? Le "Tout est arrangé" qui barre la "une" semble l'indiquer.En Angleterre, le Daily Express fait sa "une" sur le nouveau contrat d' Eden Hazard Chelsea , qui va devenir le joueur le mieux payé de la Premier League , et sur Romelu Lukaku , qui a mis "K.O." l'équipe de Roy Hodgson , Crystal Palace (4-0). La Belgique s'affiche Outre-Manche.En Italie, le "Corriere dello Sport" fait sa "une" sur le choc de la journée en Série A entre l'AC Milan de Vincenzo Montella et l'AS Rome d' Eusebio Di Francesco . Les deux équipes sont à égalité de points (12), et occupent la 5e et la 6e place du championnat. Le quotidien promet la "fête" à l'équipe victorieuse ou la mort pour la perdante.