Pour l'entraîneur, la mauvaise passe rennaise est inquiétante : "C'est un mauvais match, un mauvais scénario. (...) Ce qui est plus inquiétant, parce que prendre des buts, on peut être mené, c'est que l'équipe se liquéfie complètement. C'est du déchet technique, une impuissance, une incapacité à construire, à prendre de la vitesse, les joueurs sont volontaires mais complètement la tête dans le guidon. " Et si les joueurs ne réagissent pas, Christian Gourcuff est inquiet pour la suite : "On a trois occasions en première période et en deuxième il n'y en a pratiquement pas. Comment peut-on basculer comme ça sur cette fébrilité, ce manque de maîtrise ? (...) Par rapport à ce qu'on peut faire à l'entraînement, il y a un monde d'écart. Là, chaque passe était compliqué, il y a eu des fautes techniques, la peur de prendre ses responsabilités. Si on n'est pas capable de résoudre ça, on va avoir des problèmes."