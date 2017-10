Amiens : le président présente ses excuses

Le président d'@AmiensSC Bernard Joannin est "de tout coeur" avec les victimes lilloises d'hier soir. pic.twitter.com/UfIfgpzUw7 — Téléfoot (@telefoot_TF1) 1 octobre 2017

Lors d'une intervention dans l'émission Téléfoot ce dimanche, le président du club picard a admis qu'il avait fait une erreur en pointant du doigt les supporters du LOSC . "Dans ces moments choquants, des propos peuvent dépasser la pensée. Je me suis exprimé de façon maladroite. Je le regrette fortement. J'ai appelé Marc Ingla (directeur général du LOSC) pour lui exprimer mes regrets (...) J'ai juste voulu exprimer le fait qu'il faut réfléchir à ces descentes de supporters. En une seconde, plus de 300 personnes, soit une poussée de plus de 20 tonnes, arrivent sur une barrière", a lâché le patron du SC Amiens.