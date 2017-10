PSG, Cavani, Mbappé, Ballon d'Or: le père de @neymarjr se livre pour la 1re fois à @telefoot_TF1 https://t.co/GiocgpO1lL — Téléfoot (@telefoot_TF1) 1 octobre 2017

"On a tous été très fiers au moment de sa présentation. Ça a été incroyable de voir notre nom inscrit sur la Tour Eiffel. Cela va nous marquer à vie. Il aime tout à Paris , il a tout pour être heureux ici. Ça va être une super expérience (...) Ses amis Suarez, Messi, Rakitic ou Piqué ont essayé de le retenir mais il avait pris sa décision. Il voulait relever ce défi et nous l'avons soutenu", a expliqué le père et agent de la star du PSG avant d'avouer à nouveau qu'il n'était pas à l'origine de ce choix de carrière. "Ça m'a pris par surprise sa décision de venir à Paris, nous avions eu une proposition l'année dernière de la part du PSG, nous n'avions pas trouvé d'accord. Celle de cette année était très intéressante. En vérité, c'est moi qui ai hésité jusqu'au bout, il avait son confort à Barcelone, je trouvais plus simple de rester dans ce confort mais lui voulait en sortir", a-t-il poursuivi.