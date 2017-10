EdF : Henry revient sur ses débuts avec les Bleus (vidéo)

"Henry, les Bleus dans l'âme" Le docu de C. Jeanpierre et @BarniaudSeb à voir ici en intégralité #GenerationTelefoothttps://t.co/Deigq3Rbaj — Téléfoot (@telefoot_TF1) 1 octobre 2017

Lors de cette interview, l'ancien attaquant de l'équipe de France a notamment évoqué ses premiers pas chez les Bleus. "Il n'y a pas beaucoup de personnes qui me voyaient dans cette équipe. Comme je dis bien souvent, on ne m'a jamais rien donné. J'ai toujours dû me battre pour arriver à mes fins", a confié l'ex-attaquant d' Arsenal . Retrouvez l'intégralité de cette interview ci-dessous.