Real Madrid : Perez encense encore CR7

Florentino Pérez s'est une nouvelle fois montré dithyrambique au moment d'évoquer la carrière de l'attaquant merengue. "Il y a un groupe de joueurs uniques qui sont destinés à marquer une époque inoubliable. Nous devons être fiers parce que nous avons le meilleur joueur du monde, Cristiano Ronaldo. Quatre Ballons d'Or et sur le chemin du cinquième, quatre souliers d'or, un premier trophée The Best et sur le chemin du second... C'est le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid . C'est le meilleur représentant de l'ADN madridista : talent et ambition", a confié le patron du club madrilène selon des propos rapportés par le quotidien AS.