Premier League : Newcastle et Liverpool dos à dos

Coutinho a ouvert le score d'une superbe frappe en pleine lucarne après une mauvaise relance de la défense des Magpies. Les locaux ont égalisé sur un tacle désespéré de Joselu dévié par Matip dans son propre but. Les Reds se sont procurés plusieurs occasions franches en seconde période sans trouver la faille. Liverpool pointe désormais en 7e position avec 12 points, soit deux de plus que Newcastle (10e). Un peu plus tôt dans la journée, Everton s'est incliné à domicile contre Burnley (0-1).