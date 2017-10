"C'est normal d'être déçu, on a travaillé des choses à l'entraînement et on n'a pas su les reproduire. Troyes a eu deux occasions et a marqué deux fois (2-1). A l'inverse, nous avons eu un problème d'efficacité et d'agressivité devant le but, et aussi sur les centres. On doit continuer à travailler. On n'a pas la qualité suffisante pour se dire qu'on est au-dessus des autres équipes. Ce n'est pas un match satisfaisant mais si on m'avait dit qu'on en serait là en début de saison, j'aurais été content. C'est dommage pour nos supporters", a déclaré le coach espagnol des Verts.