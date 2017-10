Bundesliga : Leipzig enfonce Cologne

Grâce à des buts de Lukas Klostermann (30e) et Yussuf Poulsen (80e), contre une réalisation de Yuya Osako (82e), les partenaires de Jean-Kevin Augustin grimpent à la quatrième place avec 13 points, à une unité du duo Bayern Munich -Hoffenheim et six longueurs du Borussia Dortmund . Pour sa part, Cologne est bon dernier avec un seul point au compteur.