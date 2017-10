Ligue 1 : Marseille renverse Nice

L'OM a renversé la vapeur avec la manière. Marseille est en effet allé s'imposer ce dimanche soir à l'Allianz Riviera contre Nice (2-4), en clôture de la huitième journée de Ligue 1 . Après le premier quart d'heure de jeu, les Aiglons avaient pourtant fait le break grâce à Mario Balotelli (4e) et Jean-Mickaël Seri (16e). Mais les Marseillais n'ont pas abdiqué et ont su renverser la tendance pour reprendre le dessus à la pause avec un doublé de Lucas Ocampos (26e, 45e) et un but contre son camp de Pierre Lees-Melou (41e). Au retour des vestiaires, Luiz Gustavo est venu faire le break (48e) avant de se faire exclure quelques minutes plus tard (66e). Grâce à cette victoire, Marseille monte sur le podium et figure désormais à six points du Paris Saint-Germain et trois points de Monaco. De son côté, Nice est 10e. Résultat du soir : Nice 2-4 Marseille.Par Antoine Merminod (iDalgo)