Interrogé après le match, le coach tricolore a expliqué qu'il s'attendait à une concurrence plus grande pour la première place. "C'est vrai que cette Liga va être très compliquée. Je ne crois pas que deux ou trois équipes vont se battre. C'est une bonne chose pour la compétition car tout le monde peut se rendre compte que c'est la compétition la plus dure du monde. Il y aura plus de concurrence cette année. Les équipes se sont bien renforcées et elles pratiquent un beau football. Les matchs vont être de plus en plus compliqués et plus excitants."