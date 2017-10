FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

Le quotidien L'Equipe parle du "grand bond en avant" de l'Olympique de Marseille, vainqueur 4-2 à Nice en épilogue de la 8e journée de Ligue 1 . Menés 2-0 au bout de seize minutes de jeu, les hommes de Rudi Garcia occupent la troisième place du classement.On enchaîne avec le Corriere dello Sport et le sourire des joueurs de Naples, faciles face à Cagliari (3-0) pour s'offrir un septième succès en sept journées de Serie A . La formation de Maurizio Sarri est seule en tête du classement, puisque la Juventus Turin a été tenue en échec par l'Atalanta Bergame (2-2).On poursuit avec Sport qui évoque la "honte" du FC Barcelone , qui a accepté de jouer à huis clos en plein référendum sur l'indépendance de la Catalogne. Sur le terrain, les Blaugrana d' Ernesto Valverde ont dominé Las Palmas (3-0) avec notamment un doublé de Lionel Messi Pour finir, le Daily Mirror s'exprime sur la mauvaise passe des deux clubs de la Mersey. Tête basse, Jürgen Klopp et Ronald Koeman se retrouvent sous pression après le nul de Liverpool à Newcastle (1-1) et la défaite d'Everton à domicile contre Burnley (0-1). La situation est bien plus préoccupante pour les Toffees (16es).