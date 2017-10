"On n'a pas l'habitude de voir ça, a déploré le milieu ivoirien, rappelant que les Aiglons menaient 2-0. Aujourd'hui, c'est arrivé, il va falloir corriger ça pour que ce ne soit plus le cas. Surtout dans ces matchs-là, dans les derbys. Il y a des choses qu'il ne fallait pas faire, on n'a pas su gérer l'avantage et on ne sait pas comment l'expliquer." Mais le footballeur de 26 ans ne souhaite pas s'inquiéter. "Nous sommes dixièmes, un peu loin du podium, mais rien n'est encore terminé. La L1 est encore longue, il y a beaucoup de choses qui vont arriver."