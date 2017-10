ASSE : Ménès ne voit pas de progression avec Garcia

"J'entends dire depuis le début de saison qu'avec le coach espagnol, c'est le jour et la nuit par rapport à Galtier. Ah bon. Alors expliquez-moi la différence en termes de résultats et de qualité de jeu parce que là, ça ne me saute pas aux yeux. L'attaque est toujours incapable de marquer, comme c'est le cas depuis le départ d'Aubameyang. Non, je ne vois pas le progrès et ce début de saison n'est pas aussi extraordinaire que ça", a analysé le journaliste sur son blog. Après huit journées, les Verts occupent la septième place avec 14 points.