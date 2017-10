EdF : Deschamps juge les débuts de Mbappé au PSG

Interrogé à propos du début de saison de Kylian Mbappé , le sélectionneur des Bleus s'est une nouvelle fois montré particulièrement élogieux envers l'attaquant parisien. "Il fait de très bonnes choses avec Paris. Il enchaîne beaucoup de matchs. C'est vrai qu'il est jeune mais il fait voir tout ce qu'il avait déjà fait voir avec l' AS Monaco (...) Aujourd'hui, à Paris, il est dans un registre plus axe droit, mais avec pas mal de liberté aussi. C'est un attaquant. Il peut être performant dans l'axe, il peut être performant à gauche. Il y avait des gros doutes sur le fait qu'il puisse l'être à droite et on se rend compte qu'il est aussi performant dans cette zone-là", a déclaré le coach tricolore devant les médias.