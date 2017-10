Everton : confiance renouvelé pour Koeman

La dernière défaite à domicile ce dimanche contre Burnley en Premier League (0-1) n'a pas entamé le moral de l'actionnaire majoritaire des Toffees Farhad Moshiri. "Nous traversons une mauvaise période mais on a affronté chez eux trois des quatre prétendants au titre. Burnley, c'est la seule défaite inattendue. Et les quatre matchs préliminaires de l' UEFA , ainsi que les deux matchs de poules ne nous ont pas aidés. Il y a de la fatigue mentale et sept joueurs blessés. Ce n'est que le début, Koeman a mon soutien total", a confié le dirigeant iranien sur talkSPORT.