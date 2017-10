"Décisif ? Le premier l'est, le deuxième le sera certainement aussi. On approche du but. On a conscience que ce stage doit nous permettre d'atteindre notre objectif : la qualification pour la Russie", a déclaré le sélectionneur des Bleus avant de s'exprimer plus longuement sur le déplacement à Sofia. "C'est une équipe à deux visages : performante chez elle où elle a gagné ses quatre matchs, plus en difficultés à l'extérieur. De toute façon, ce n'est jamais évident d'aller jouer en Bulgarie (...) Si on ne fait pas d'erreur, on ne prendra pas de but déjà. À nous d'être comme le haut niveau l'exige : efficace dans les deux zones de vérité, en tenant compte des qualités de l'adversaire, très habile dans les attaques rapides", a-t-il poursuivi.