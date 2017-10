Incident à Amiens : un jeune supporter du LOSC témoigne

Présent au premier rang contre la fameuse barrière lors de l'effondrement de cette dernière samedi soir au stade de la Licorne, un lycéen a livré son témoignage au micro de RMC Sport.



Encore sous le choc, l'adolescent a bien conscience qu'une catastrophe a été évitée de justesse. "Mentalement, ça va mieux, même si c'est encore un peu choquant de savoir ce qui s'est passé (...) Physiquement, c'est dur, je galère pour marcher. J'ai très mal à hanche. Voir les bleus que j'ai sur la tête et les griffes sur le torse, c'est dur (...) J'ai senti la barrière faire "crac" une première fois, puis une seconde après une deuxième fois, et je me suis senti tomber. J'ai vu le sol arriver et après c'est le trou noir. On aurait tous pu mourir", a expliqué lundi ce jeune supporter lillois.