Arsenal : Lacazette envoie un message à Griezmann

"Nous sommes de très bons amis et nous nous amusons beaucoup ensemble. Nos surnoms sont Griezzy et Lacaz. Si Griezzy me rend visite à Londres, je vais lui demander de signer pour Arsenal", a reconnu le buteur des Gunners. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec les Colchoneros, le buteur des Bleus risque néanmoins d'avoir des prétendants encore plus prestigieux dans les mois à venir.