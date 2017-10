Souvent critiqué par le passé pour son manque de régularité, le gardien parisien semble avoir franchi un cap cette saison et Antero Henrique a logiquement entamé des discussions pour prolonger le numéro 3 des Bleus dont le contrat actuel expire en 2019. Areola voudrait obtenir certaines garanties pour l'avenir alors que le PSG a notamment approché Jan Oblak Atletico Madrid ) cet été. Son salaire (environ 2 millions d'euros par an) est de loin le plus faible du onze type d' Unai Emery et cette situation le pousse à faire durer les négociations. Du côté des prétendants, la Juventus Turin et Newcastle suivent toujours de près l'évolution de l'ancien portier lensois.