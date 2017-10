PSG : Ben Arfa aurait un plan

C'est la commission juridique de la Ligue de football professionnel qui examinera les documents transmis par l’avocat du joueur qui estime que rien ne justifie que son client s'entraîne avec la réserve de manière répétée."La commission va examiner notre réclamation et demander au PSG d'y répondre (...) Une convocation de toutes les parties, y compris les dirigeants parisiens, est aussi possible d'ici deux semaines. S'il est convié, Hatem Ben Arfa a prévu de s'y rendre et d'expliquer comment il vit sa situation", a notamment confié Me Bertrand.L'enjeu de cette procédure est clairement économique. Bien conscient qu'il n'entrera jamais dans les plans d' Unai Emery , le joueur du PSG n'est pas contre un départ cet hiver à condition de se faire payer l'intégralité de ses salaires jusqu'au terme de son contrat en juin 2018 (500 000 euros par mois).