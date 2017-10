EdF : les confidences de Vieira

L'entraîneur du New York City FC n'imagine pas une contre performance de l'équipe de France à Sofia. "Sincèrement je ne vois pas l'équipe de France ne pas se qualifier pour la Coupe du monde. Même s'il y aura deux matchs compliqués à disputer, je ne la vois pas passer au travers. C'est peut-être une équipe qui est en train de se chercher, qui a besoin de plus d'expérience. On sait qu'elle a beaucoup de talent mais quand on regarde derrière, il manque peut-être un peu de solidité, de repères.", a souligné l'ancien international tricolore.Vieira s'est également permis de donner un petit conseil à Didier Deschamps . "Il faut voir qui peut jouer à côté de Kanté (Pogba étant suspendu et blessé). Matuidi a déjà montré qu'il pouvait jouer à ce niveau. Il est en train de s'imposer à la Juve. Rabiot devient l'un des meilleurs joueurs à ce poste. Didier aura le choix. Peut-être que ces trois-là pourront jouer ensemble. J'adore le Rabiot que je vois au PSG . Il sait jouer au ballon, aller vers l'avant. Ça aide les attaquants d'avoir des bons ballons", a-t-il poursuivi.