"Le changement de système, du seul Luiz Gustavo perdu en sentinelle dans le 4-3-3 à deux relayeurs en 4-2-3-1, est important. On a vu à Nice qu'il est plus intéressant dans le coeur du jeu que frustré dans ses dix-huit mètres. Il apporte à la construction quand il sent le bloc sécurisé", a confié l'ancien milieu de terrain dans L'Equipe. Il pointe la question du mental des Olympiens : "On ne voit pas encore un Marseille dominant, avec beaucoup de confiance dans son jeu. Cet OM est convalescent. Il doit prendre conscience de son potentiel." Et de conclure : "On aura une meilleure visibilité avec Strasbourg et Paris ."