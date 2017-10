Selon L'Équipe, Neuer, Müller et Boateng étaient notamment allés se plaindre, dans le bureau de Karl-Heinz Rummenigge , au sujet de leurs séances d'entraînement. Ils estimaient que le contenu "était trop léger", Robben ajoutant même un peu plus tard que son fils "s'entraînait mieux qu'au Bayern", dans un club de la banlieue de Munich. De surcroît, certains membres de l'effectif pensaient "que les compositions d'équipe étaient influencées par les déjeuners organisés entre le staff italien et les joueurs hispanophones, comme Arturo Vidal et Thiago Alcantara ". Autant dire que le vestiaire bavarois va mal.