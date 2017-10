OL : Aulas assure twitter pour protéger son club

"Je protège l'institution, les joueurs et l'entraîneur, et ce au détriment de l'image que je peux produire. Mon image, elle viendra a posteriori", a-t-il expliqué au magazine. Il pense d'ailleurs que sa communication "est appréciée globalement", et qu'il est difficile de faire "l'unanimité". Et même celui avec qui il s'écharpe, "il a dialogué avec le président de Lyon, et ça c'est unique". Sa stratégie repose sur son observation de ce qui se passe à l'étranger : "Je prends exemple sur les hommes politiques, les grandes stars, et d'une manière générale les entrepreneurs qui, lorsqu'ils savent vraiment bien utiliser Twitter, font la différence en termes de communication."