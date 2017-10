France

Espagne

Angleterre

Italie

L'Équipe consacre plusieurs articles sur la situation de l'OM, dans son édition du jour. Le journal s'interroge notamment sur la possibilité que les hommes de Rudi Garcia restent sur le podium, dans les prochains mois. Il revient également sur le début de saison de la Ligue 1 , publiant les chiffres qu'il juge importants. Franc Football consacre quant à lui un dossier sur Mario Balotelli , lequel effectue sa deuxième saison avec l'OGC Nice . Il pense que l'Italien nécessite d'être géré différemment des autres.As revient sur les tensions qui opposent Gerard Piqué au public de la Roja. Le défenseur barcelonais a été l'objet d'insultes, à l'entraînement, en raison de son positionnement par rapport au référendum. Même sujet à la Une de Marca, qui pense que la situation du Catalan est intenable. Sport juge quant à lui que l'accueil fait au joueur est intolérable. Le Mundo Deportivo évoque également les tensions.Le Mirror indique qu' Arsenal a décidé de se séparer de Mesut Özil , lors du mercato hivernal. Mécontent et en fin de contrat en juin, l'Allemand a été placé sur la liste des transferts. Le Sun évoque les difficultés connues par Ronald Koeman , à Everton. Le Néerlandais souhaiterait claquer la porte. Enfin, le Telegraph rapporte la visite de Bobby Charlton à la sélection anglaise. L'ancien joueur a fait part de sa confiance pour l'avenir de l'équipe de Gareth Southgate La Gazzetta dello Sport revient sur l'énorme début de saison de Naples , lequel a obtenu 7 succès lors des 7 premières journées. Le quotidien consacre également un article aux difficultés du Milan AC, et en particulier à celles de Leonardo Bonucci . Le Corriere dello Sport livre les noms des entraîneurs qui pourraient succéder à Vincenzo Montella , à la tête de l'équipe de Rossoneri. Antonio Conte et Gennaro Gattuso sont notamment évoqués.