Lens : Martel explique sa mise en retrait

"J'ai souhaité, il y a quelques jours, avec l'actionnaire principal, prendre du recul. Mais pas prendre du recul par rapport au club car ma passion reste intacte, a-t-il indiqué aux journalistes. Ça fait 30 ans que je suis ici et ça me semblait important que des personnes plus jeunes que moi aillent au front tous les jours, a expliqué Martel en conférence de presse. Il y a eu des moments extraordinaires, difficiles et inexplicables. Je connais ma responsabilité. J'ai fait cette demande de changement de gouvernance pour donner un autre souffle au club."