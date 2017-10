Atletico Madrid : Simeone donne des précisions sur le retour de Costa

"Nous ne pouvions pas payer un autre footballeur de son niveau ou de niveau supérieur, a-t-il expliqué. L'année dernière, nous étions déjà proches de le recruter et puis j'ai parlé avec Gameiro. Cette année, nous avons pu tenter notre chance pour Diego Costa. J'ai parlé avec lui à plusieurs reprises. Costa a beaucoup travaillé pour que son transfert soit possible. S'il n'avait pas fait les efforts nécessaires pour revenir, nous n'aurions pas pu le recruter. Son effort vaut beaucoup et les gens veulent voir le Costa qui est parti."Pour rappel, l'international espagnol pourra jouer à compter du mois de janvier.