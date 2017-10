PSG : Rabiot ne se voit pas au club toute sa carrière

Titulaire depuis cette saison au sein du milieu du club de la capitale, Adrien Rabiot sous-entend tout d'abord ne pas vouloir jouer en sentinelle : "Au PSG aujourd'hui, il y a toutes les conditions pour que je continue de progresser mais en tant que milieu relayeur : c'est le rôle qui me correspond le plus parce que c'est celui qui me permet d'exprimer au mieux mes qualités." Il évoque ensuite ses envies pour l'avenir... loin de la capitale : "Au cours de ma carrière, j'espère aussi vivre une autre expérience le moment venu. Mais pour le moment, je suis bien ici." L'international français s'est également confié sur son transfert avorté à l'AS Rome, il y a deux ans : "Je considérais que c'était la meilleure équipe pour progresser, en apprenant de joueurs très importants comme Francesco Totti , qui a été un exemple pour le monde du football entier. La Roma m'aurait permis de faire un autre saut de qualité, en rejoignant ensuite un plus grand club. Mais les choses se sont passées différemment et je suis content d'être resté."