OL : Genesio a ému Lacombe

Le bras droit du président Jean-Michel Aulas a confié avoir été galvanisé par le discours de Bruno Genesio : "J'étais à l'hôtel à Angers, à côté de Joël Bats . J'ai écouté la causerie de Bruno aux joueurs. Et franchement, il a utilisé des mots très forts sur l'engagement, la rigueur etc. J'avais les yeux qui me piquaient. Je me suis dit : "Je vais aller jouer ce soir !" Une superbe causerie, vraiment." Cette causerie n'a visiblement pas suffit, puisque les joueurs de l' OL ont fait match nul après avoir mené 3-1, à dix contre onze, néanmoins.