"On va réinvestir partiellement sur des joueurs. Nous le ferons de manière progressive pour faire évoluer notre modèle. Nous allons continuer à recruter des profils jeunes et talentueux, à fort potentiel et venant de grands clubs, a déclaré le président des Gones au quotidien Le Progrès. Si on ne lie pas performances sportives et investissements, on n'est pas dans notre projet qui est de redevenir champion de France et de gagner une coupe d'Europe. Pour ça, il faut avoir une équipe de premier plan."