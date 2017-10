Real Madrid : la durée de l'indisponibilité de Bale dévoilée

L'ailier du Real Madrid manquera donc les prochaines rencontres du club merengue, et à plus court terme les matches de sa sélection contre la Géorgie (6 octobre) et l'Irlande (9 octobre) comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Deuxièmes du groupe D à quatre points de la Serbie , les Gallois tenteront sans leur star d'obtenir une place en barrages.