Le défenseur néerlandais a laissé entendre qu'il aimerait changer d'air en janvier prochain. "Je voulais partir, mais Southampton ne souhaitait pas me vendre. Je suis professionnel et je vais tout donner pour le club. A mi-saison, nous verrons ce qu'il est possible de faire." Le joueur âgé de 26 ans était sur les tablettes de Liverpool