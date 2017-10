Pour le Brésilien, désormais retraité, l'ailier de 25 ans doit profiter du mercato hivernal pour aller voir ailleurs, lui conseillant même de rejoindre la Premier League . "A sa place, je serais déjà parti pour faire mon trou ailleurs. Le football espagnol pourrait lui convenir. Il pourrait profiter des espaces pour faire parler sa vitesse et sa technique. Même si l'Angleterre ne semble pas propice, je l'aurais bien vu à Arsenal . Ils jouent un football plus propre, plus technique. Il avait des contacts, je crois. Ce serait une bonne option pour lui cet hiver."